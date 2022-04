Inter-Milan, Kalulu: “Siamo pronti a tutto, i dettagli faranno la differenza”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato dell'imminente derby di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le dichiarazioni

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato dell'imminente derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il francese ha elogiato la squadra nerazzurra, in particolare gli attaccanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ma anche i rossoneri hanno i mezzi per difendersi e sono pronti a dare tutto per centrare la finale della competizione. Queste le dichiarazioni rilasciate a Carlo Pellegatti per 'StarCasinò Sport'.