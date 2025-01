Sul messaggio al campionato: "Che messaggio lanciamo al campionato? Sono due vittorie, sia con l’Atalanta che con la Juventus, che ci danno forza e fiducia. Stanno arrivando successi nel momento in cui ci sono state delle difficoltà. Ma come dico sempre al mio gruppo è di non piangere mai, di non lamentarsi. Chi è leader di un gruppo non deve pensare a ciò che manca, ma deve pensare a quello che ha e fare la differenza con quello che ha. Io ho la fortuna di avere dei ragazzi che credono ciecamente in quello che facciamo. Sono numeri che fanno venire mal di testa pensando a cos’è stato l’anno scorso".