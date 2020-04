CONI, Malagò: “Coronavirus? È il momento di decidere il da farsi”

ULTIME NEWS – Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato dell’attuale situazione del calcio legata al Coronavirus.

Ecco il pensiero di Malagò: “Questo è il momento in cui bisogna prendere decisioni, ma tutti perderanno qualcosa. L’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile a prescindere da questa stagione”.

Sul rinvio dell’Europeo al 2021, Malagò si è espresso in questi termini: “È stata una decisione sacrosanta, pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico? Secondo me sarà un grande Europeo l’anno prossimo, un motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme. E poi, un anno in più di esperienza alla nostra giovane Nazionale, potrebbe essere importante come ha anche detto Roberto Mancini”.

