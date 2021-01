Condò su Donnarumma e Calabria: “Incredibili” | Milan News

Milan, Condò su Donnarumma e Calabria: “Giocatori incredibili”

Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match Bologna-Milan elogiando, su tutti, Gigio Donnarumma e Davide Calabria.

“Donnarumma è insostituibile. Per quanto Tatarusanu abbia disputato un’ottima gara in Coppa Italia, Donnarumma è un valore aggiunto. Nessun’altra squadra ha un portiere che vale tanti punti come lui”.

“Calabria rispecchia il giocatore che dà tutto. E’ un giocatore incredibile e che dimostra tantissimo. Adoro il suo spirito”. ha concluso Condò. Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la situazione