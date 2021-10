Condò: “Scudetto? Il Milan è l’unico compagno di fuga del Napoli”

Paolo Condò ha evidenziato l'importanza della cura Spalletti per il Napoli. Il Milan, al momento, è l'unico avversario per lo scudetto

Paolo Condò ha evidenziato l'importanza della cura Spalletti per il Napoli. Il Milan, al momento, è l'unico avversario che sta tenendo il passo degli azzurri. La sua analisi sulle colonne de 'La Repubblica':

"Il Napoli ha vinto con giustizia, ha interpretato le difficoltà della partita senza indulgere al pensiero che un pari potesse bastare Ha vinto perché la squadra è stata "lavorata", da Spalletti e dal suo staff, in modo impressionante . Il Napoli, infine, ha vinto ancora perché accanto allo strepitoso Osimhen, il miglior giocatore del campionato, Spalletti ha dato minuti a Mertens, un attaccante capace di creare spazi con l’agilità mentre il nigeriano lo fa con potenza e velocità è un’aggiunta ulteriore alle armi a disposizione di Spalletti".

"L'argomento è importante perché il Milan, rimasto l'unico compagno di fuga del Napoli, continua a trovare nelle profondità della sua panchina gli uomini capaci di tenerlo a galla anche nei momenti più complessi. Nei turni di campionato che seguono le pause per nazionali le riserve forti come i titolari sono un fattore di enorme peso".