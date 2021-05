Condò: ‘Penso che il Milan abbia tifato per i supplementari, ma l’Atalanta…’

Le ultime notizie sul Milan. Paolo Condò ha parlato di Atalanta-Milan al termine della finale di Coppa Italia persa dai bergamaschi

Al termine della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Paolo Condò ha parlato del match di domenica del Milan contro i bergamaschi ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "Il pronostico non lo so fare. Penso che il Milan abbia tifato per i supplementari, anche perché vedere il secondo tempo dell'Atalanta ti vengono dei dubbi viste le difficoltà fisiche. Sono andati in apnea, sott'acqua contro la Juventus. Sarebbe stato meglio affrontare sicuramente una squadra con la pancia piena e con una grande festa dopo quella per la qualificazione alla Champions League". Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo