Condò: “Milan, il tuo karma è in Italia. La qualificazione è ancora possibile”

Il noto opinionista Paolo Condò ha parlato degli errori arbitrali in Champions League. Per la qualificazione però non è detta l'ultima parola. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il rigore contro l'Atletico Madrid è stato un furto colossale, ma non ha lo stesso peso del fallo subito da Bennacer contro il Porto. Nonostante la sconfitta c'è ancora tempo per sperare nella qualificazione, anche se il karma del Milan quest'anno è l'Italia e non l'Europa. Se a San Siro fra quindici giorni batti il Porto ed il Liverpool batte ad Anfield l'Atletico Madrid il discorso si riapre".