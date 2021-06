Condò: “L’Italia ha saputo reagire alle difficoltà, l’Olanda no”

L'opinionista Paolo Condò ha paragonato la partita dell'Olanda a quella dell'Italia. Ecco, però, la differenza sostanziale

L'opinionista Paolo Condò, dagli studi di 'Sky Sport', ha paragonato la partita dell'Olanda a quella dell'Italia. Ecco, però, la differenza sostanziale: "La gara tra Olanda e Repubblica Ceca è stata simile alla nostra. Loro erano favoriti come noi, ma alcune situazioni che hanno premiato l'Italia non lo hanno fatto con l'Olanda. Gli olandesi hanno avuto una svolta negativa con l'espulsione di De Ligt. L'Italia in una situazione di difficoltà ha trovato la risposta, l'Olanda no".