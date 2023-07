Condò: “Baldanzi è maturo per lasciare Empoli, lo vedrei bene al Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato del giovane trequartista dell'Empoli, Tommaso Baldanzi, anche in ottica Milan: "Sono in attesa di un’operazione da parte dei club italiani, un’operazione che riguarda Baldanzi. Credo che ormai sia maturo per lasciare Empoli e andare a giocare, non ti dico da immediato titolare, però certamente da giocatore che si propone per una grande squadra italiana, una squadra che gioca in Europa".