Compagnoni: “Milan, contro il Tottenham potrebbe essere una svolta”

Intervenuto su 'Sky Sport', Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan, reduce da una vittoria in campionato, impegnato questa sera contro il Tottenham. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Nel momento più buio con la vittoria sul Torino, il Milan è tornato lì. Lo scenario è cambiato radicalmente in poche ore, con la mancata vittoria dell’Inter e delle due romane. Adesso il Milan si deve confermare, non basta una sola vittoria. Tottenham? È un pronostico complicatissimo, ci sono mille punti interrogativi. Per il Milan potrebbe essere una svolta. Il Tottenham arriva da un periodo non brillante ed è senza centrocampo. Giocheranno i due ragazzini Skipp e Sarr. Per la squadra di Conte sarà durissima ma adesso il Milan è un’incognita". Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham