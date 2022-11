Compagnoni: “Milan col dente avvelenato contro lo Spezia per l’errore di Serra”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Maurizio Compagnoni ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Spezia. Queste le parole del noto telecronista: "Il Milan contro lo Spezia ha il dente avvelenato per il famoso errore di Serra dello scorso anno che annullò un gol regolare ai rossoneri. Il Milan sta bene, ha avuto un passaggio a vuoto a Torino perché probabilmente la mente - anche inconsciamente, vuoi o non vuoi - pensava al Salisburgo. Ora con la testa libera dalla Champions mi aspetto una prova come quella contro gli austriaci". Guardiola usa l'ironia: "Sono così geloso di Haaland! Ibra mi conosce"