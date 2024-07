Compagnoni: “Morata al Milan? Se risparmiano sull’attaccante allora…”

Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan e del rumors legato ad Alvaro Morata , attaccante accostato ai rossoneri: "Mi sembra una buona operazione, credo che possa fare molto bene al Milan. Arriva secondo me motivato, non credo che gli sia scoppiata questa passione per restare con Simeone. Al Milan sarebbe molto gradito e titolare indiscusso: può integrarsi bene con Leao e Pulisic e ha un costo contenuto".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Risparmiare qualcosa per l'attaccante aiuterebbe i rossoneri a investire su Fofana, Emerson Royal e non so se prenderanno anche un difensore centrale… secondo me ne avrebbero bisogno".