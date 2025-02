Compagnoni: “Milan? Col 4-2-fantasia troppi rischi. Mancano leadership e…”

Intervistato a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan di Sergio Conceicao e del momento che vivono i rossoneri, in particolar modo della formazione molto offensive con le quattro punte. Nonostante l'ottimo mercato invernale, secondo Compagnoni persistono alcuni problemi: "Il 4-2-fantasia? Se giochi in questo modulo corri dei rischi, non puoi usarlo in tutte le partite. Quella di domani è una partita in cui puoi pensare di utilizzarlo. In queste settimane il mercato è stato spesso giustamente esaltato".