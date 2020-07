Compagnoni: “Milan? Ci sono le basi per arrivare fra le prime 4”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Compagnoni, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Sky Sport 24 dicendo la sua sulle possibilità di classifica del Milan in vista della prossima stagione.

Compagnoni ha detto: “Il Milan ha fatto un ottimo girone di ritorno, lo dicono i risultati. Secondo me sono già pronti per arrivare in Champions League, le premesse ci sono tutte. Per la prima volta dopo anni i rossoneri hanno una base su cui lavorare, e non sono costretti a fare l’ennesima rivoluzione”. Ecco a che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma >>>

