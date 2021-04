Compagnoni: “Mi aspettavo di più da Leao. Rinnovi? Dipendono dalla CL”

Le ultime notizie sul Milan. Maurizio Compagnoni ha parlato dell'attaccante del Milan, Rafael Leao, e della situazione rinnovi

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rafael Leao e della situazione rinnovi in casa rossonera. Queste le parole del telecronista sportivo. "Credo che Rebic sia il partner ideale per Ibrahimovic. Mi aspettavo molto di più da Leao in questa stagione, ha avuto un ottimo momento a cavallo tra 2020 e 2021. Aspettiamo però a condannarlo, vedendo cos'è successo con André Silva. Rinnovi? I giocatori in scadenza non stanno tirando indietro la gamba, non ci sono dubbi sul loro impegno. Per il Milan è fondamentale centrare l'obiettivo Champions, convincerebbe i giocatori a restare, sia per questioni economiche sia per la vetrina europea. Sarebbero meno attratti da sirene di altri club che la giocano".