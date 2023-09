Compagnoni: “Loftus-Cheek? Pioli gli sta tirando fuori il meglio”

Infine, Compagnoni ha concluso: "In Inghilterra per 20 milioni acquistano giocatori nettamente inferiori a Loftus-Cheek o meglio, per giocatori del livello di Loftus-Cheek spendono 50-60 milioni. Evidentemente anche in Inghilterra non credevano in questo giocatore. Adesso a sembra che stia iniziando a mantenere le promesse del suo potenziale". LEGGI ANCHE: Voto al calciomercato del Milan. Senza Tonali sembrava finito il Mondo, poi…