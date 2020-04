Compagnoni (Sky): “Milan, tante novità in arrivo: i dettagli”

NEWS MILAN – Ospite di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sul futuro del Milan tra campo e dirigenza: “In attesa della ripresa degli allenamenti, al Milan abbondano in dubbi a partire dello staff dirigenziale alla vigilia dell’ennesima rivoluzione”.

Una nuova rivoluzione, a partire dall’allenatore: “Un cambiamento che a cascata andrà ad investire la squadra: la sosta forzata ha ridotto la possibilità di Pioli di restare sulla panchina mentre avanzano le candidature di Rangnick e Marcelino“.

Poi il calciomercato, tra rinnovi e addii sicuri: “Ibrahimovic con i suoi 38 anni è lontano dal progetto di Gazidis e andrà via. Romagnoli e Donnarumma sono al momento distanti da un accordo per prolungare il contratto. Bonaventura sa già che lascerà il Milan. Clima di incertezza, ma con la consapevolezza che sono in arrivo tantissime novità. L’obiettivo, nel breve, di un posto in Europa League per il Milan – se e quando riprenderà il campionato – rischia di presentarsi un problema di motivazioni. Per Pioli, quindi, ci sarà l’obiettivo di ottenere il massimo dai suoi e magari fare venire qualche dubbio a Gazidis e Singer”.

