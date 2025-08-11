Il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito di Christian Comotto, centrocampista classe 2008. Proprio Gianluca Comotto, intervenuto a Radio FirenzeViola, ha parlato del futuro del figlio, sottolineando l'importanza di questo passo nella sua crescita. Ecco, di seguito, le sue parole:
Comotto Sr sul figlio: “Ha avuto coraggio a lasciare il Milan, spero venga premiato”
Il Milan ha ufficializzato la cessione in prestito di Christian Comotto, centrocampista classe 2008: le parole di suo padre Gianluca
Comotto Senior. "Sta facendo un percorso, è all'inizio, e sono orgoglioso di lui "—
"Partiamo dal presupposto che io i rigori neanche li tiravo quindi è diverso dal padre (ride, con riferimento ad un rigore trasformato con il cucchiaio in rossonero, ndr). Sta facendo un percorso, è all'inizio, e sono orgoglioso di lui visto che, nonostante al Milan avesse comunque considerazione, vuole giocarsela con i grandi ed ha avuto coraggio; spero che questo venga poi premiato. Spezia è una bella piazza e spero se la possa giocare in B, un campionato sempre difficile ma sicuramente formativo".
