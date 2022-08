Como, presentato Fabregas: “Potevo andare al Milan”

Cesc Fàbregas ha firmato un contratto biennale con il Como, compagine della nostra Serie B. Il centrocampista spagnolo, ex Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco entrerà a far parte della società in futuro. Fabregas è stato inseguito a lungo dal Milan in passato, come ammesso dal classe 1987 durante la conferenza stampa di presentazione coi lariani.