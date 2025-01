Braglia: “Como-Milan? I rossoneri avranno difficoltà su questa cosa”

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro il Como di Cesc Fabregas: "Il Como in questo momento è l'unica squadra che sta spendendo soldi veri. Ha preso giocatori già, ho grande fiducia in questa società. Per quanto riguarda la partita, vince il Como. Sul ritmo il Milan avrà grosse difficoltà".