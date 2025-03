Como, Fabregas: “Al Milan c’è il terzino più forte degli ultimi 10 anni”

Intervistato a Sky Sport Insider, Cesc Fabregas , tecnico del Como , ha parlato così di Kyle Walker , terzino del Milan : "Diao? È un giocatore completo: può interpretare tanti ruoli lì davanti, ha qualità, può giocare tra le linee. L’altro giorno contro il Milan aveva di fronte uno dei terzini più forti degli ultimi 10 anni da affrontare, cioè Walker. Si può sbagliare, non dico mai niente quando si sbaglia. Ci si allena e migliora sempre. Ma io chiedo sempre che mentalità e coraggio di giocare con la testa libera ci siano: è importante. Tutti questi giocatori me lo garantiscono".

Infine, l'allenatore spagnolo ha concluso con un pensiero su Nico Paz: "È un giocatore che vede sempre la porta, vuole giocare in avanti, senza paura. Deve migliorare e lo sappiamo. Vuole fare gol, sempre guarda verso l’attaccante a cui fare l’ultimo passaggio, come lasciarlo solo davanti al portiere. Può giocare in diversi ruoli. Il suo fisico l’ha aiutato ad adattarsi alla Serie A, anche lui può crescere tanto e dobbiamo fargli imparare a essere professionista giorno dopo giorno".