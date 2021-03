Colonnese: “Il Milan è una squadra che non molla” | News

Le ultime notizie sul Milan. Francesco Colonnese, ex calciatore, ha speso delle belle parole sul Milan nonostante il suo passato all'Inter

Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato del Milan ai microfoni di Sky Sport. "Mancano tante partite e il Milan non è troppo distante. E' la squadra più vicina all'Inter e le vittorie che ha ottenuto dimostrano che è una squadra che non molla. Vincere a Firenze non è stato facile ed è la dimostrazione di una squadra che ci crede".