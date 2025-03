Colombo: “Milan? Squadra tutt’altro che debole. Sfido chiunque a…”

Intervistata sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Monica Colombo ha parlato del Milan e dei rumors legati a un nuovo DS: "Siamo in primavera e questo è il momento in cui si programma la prossima stagione. Se il Ds verrà scelto nel mesi di marzo non si è così in ritardo. A mio avviso, inoltre, la squadra è tutt’altro che debole: sfido chiunque a trovare, dal punto di vista tecnico, forse a parte l’Inter, una squadra che abbia dei valori tecnici superiori a quelli del Milan".