Colombo: “Alimentazione, allenamento, mentalità: a tutto Ibrahimovic”

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato di quanto ha imparato da Zlatan Ibrahimovic nell'anno in rossonero

Lorenzo Colombo, classe 2002, attaccante del Milan in prestito al Lecce in questa stagione, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Sull'avere avuto Zlatan Ibrahimovic come compagno di squadra a cavallo tra il 2019 e il 2020, Colombo ha risposto: "Esperienza importante e fondamentale. Viverlo quotidianamente mi ha permesso di conoscerlo molto bene. È un uomo simpaticissimo, ma allo stesso tempo riesce a tenere alto il livello di attenzione e di qualità nello spogliatoio".