Intervistata sul canale Youtube di Carlo Pellegatti , Monica Colombo ha parlato del Milan e dei rumors legati a Fabio Paratici . La giornalista del Corriere della Sera, ha spiegato che l'ex dirigente di Juventus e Tottenham è in pole position per il ruolo di DS nella dirigenza rossonera. Tuttavia, in casa Milan vi è della perplessità riguardo la squalifica di trenta mesi dopo lo scandalo plusvalenze di qualche anno fa. Ecco, di seguito, le parole di Colombo .

"In questo momento c’è in pole Paratici: sono curiosa di capire come andrà a finire. C’è una parte di società che è perplessa sul discorso squalifica, processi e quindi vediamo quello che sarà l’esito. Poi c’è Toni D’Amico che però mi dicono non avere una completa padronanza dell’inglese e dovendosi rapportare con una proprietà americana non è un handicap da poco".