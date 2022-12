Colombo: “Ibrahimovic mi chiamava Hulk perché facevo tanti pesi” | News

Intervenuto su 'RTL 102.5', Lorenzo Colombo ha spiegato il motivo per il quale veniva chiamato 'Hulk' da Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Perché ero sempre in palestra e facevo tanti pesi. Ho un fisico abbastanza muscoloso e quindi mi ha chiamato così. La forza nel calcio per me è fondamentale, nel calcio di oggi, per essere competitivi, devi essere prima di tutto un atleta". Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.