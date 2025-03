Colombo: “Ibrahimovic è l’osservato speciale. Se arriva un nuovo dirigente…”

Intervistata sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Monica Colombo ha parlato del Milan e dei rumors legati a Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic riguardo i possibili conflitti su un nuovo possibile direttore sportivo per i rossoneri: "Ibra è l’osservato speciale, negli ultimi giorni è sempre stato presente a Milanello Moncada che è uomo di Furlani e che ha continuato con la stessa linea di condotta che aveva in precedenza. Su uno come Ibrahimovic, personaggio che ha grande considerazione di sè, dopo la narrativa degli ultimi giorni mi chiedo anche io come reagirà".