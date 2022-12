Colombo: “Gol al Bodo Glimt? Fu un sogno diventato realtà” | News

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato del suo primo gol segnato con la maglia rossonera in Europa League

Intervistato da 'Tuttosport', Lorenzo Colombo ha parlato del suo gol segnato in Europa League contro il Bodo Glimt. Queste le dichiarazioni dell'attaccante di proprietà del Milan: "Arrivò anche la mia prima presenza nel preliminare di Europa League contro il Bodø/Glimt. Realizzai il mio primo gol con la maglia rossonera. Peccato per lo stadio vuoto, ma fu un sogno diventato realtà. Ricordo che fui schierato titolare per una serie di circostanze: la positività al coronavirus di Zlatan Ibrahimovic e la squalifica di Ante Rebic".