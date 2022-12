Colombo: “Esordio con gol con il Milan? Volevo spaccare tutto” | News

Intervenuto su 'RTL 102.5', Lorenzo Colombo ha parlato del suo esordio con il Milan in Europa League. Queste le sue dichiarazioni: "Stavamo facendo la rifinitura al mattino a Milanello, arriva un dottore e ci dice che Ibrahimovic era positivo al Covid. Pioli è venuto da me e mi ha detto che alla sera avrei giocato titolare. Di solito dormo dopo pranzo, ma quella volta non ce l'ho fatta. Dopo il gol volevo spaccare tutto, peccato non ci fossero i tifosi". Calciomercato Milan, Cardinale pronto al super investimento.