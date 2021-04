Colombo: “Andare alla Cremonese mia scelta, ecco i miei motivi”

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, ha parlato della scelta di andare in prestito alla Cremonese. I suoi motivi

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, ha parlato della scelta di andare in prestito alla Cremonese. Questa la sua spiegazione ai microfoni di 'Goal.com': "E’ stata una scelta mia, il Milan ha detto proprio che la scelta era totalmente mia, se fosse stato per loro potevo anche restare lì. Sicuramente questa libertà di scelta mi ha fatto ragionare molto e alla fine ho pensato che andare via in prestito fosse la scelta giusta per crescere, perché l’importante è poter giocare e avere la possibilità di sbagliare e di capire le situazioni di gioco. Poi quando un direttore del calibro di Braida ti cerca come fai a dire di no…". Intanto Ibrahimovic è pronto a firmare il prossimo rinnovo con il Milan: ecco quando >>>