Colombo: “Allegri al Milan? Non mi risulta. Vi dico un nome forte…”

Intervistata sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Monica Colombo ha parlato del Milan e dei rumors legati a Massimiliano Allegri: "A me non risulta tutta questa accelerazione su Max Allegri, peraltro fu Paratici a mandarlo via dalla Juventus. Peraltro Allegri aveva litigato con Ibrahimovic nella precedente esperienza al Milan. Se sarà Allegri è perché molti tasselli del puzzle si saranno incastrati. Escluderei Sarri, secondo me dopo che ha detto no per un contratto breve a dicembre è uscito dai radar: era stato proposto da degli intermediari che non si sono fatti più vivi".