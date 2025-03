Collovati: “Pizzul un personaggio d’altri tempi. Ci capivamo alla perfezione”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Collovati ha parlato di Bruno Pizzul, leggendario telecronista scomparso quest'oggi: "Una delle mie prime telecronache la feci con lui. Era un amico, un compaesano perché sono friulano. Ci capivamo alla perfezione, una voce inconfondibile, una persona leale, onesta. Quando se ne va una persona cara è sempre un dispiacere. L'ho intervistato poco tempo fa, non si muoveva perché amava la sua terra, il Friuli, per far capire che persona era, legata a certi valori".