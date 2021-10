Collovati: “Milan da scudetto. Tomori è un gran difensore”

Fulvio Collovati, ex giocatore del Milan, ha parlato di Fikayo Tomori e del momento che sta attraversando la squadra rossonera

Fulvio Collovati, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Collovati ha parlato del momento che stanno attraversando i rossoneri, soffermandosi in particolar modo su FikayoTomori. Ecco cosa ha detto: "Se ti esprimi in quel modo a Bergamo contro l'Atalanta e nel primo tempo con l'Atletico Madrid, vuol dire che sei da scudetto. Il Milan non è certamente un fuoco di paglia. Ha preso coscienza e convinzione della propria volontà. E ora è convinto. Perchè c'è stata una crescita esponenziale di tanti elementi. Tomori è un gran difensore e infatti ha conquistato la Nazionale inglese. Leao è esploso, Tonali è salito, Maignan non fa rimpiangere Donnarumma. E manca l'esperienza di Giroud e Ibra. Pure lo scorso anno Zlatan non ne ha giocate tante. Se funziona così senza di loro...".