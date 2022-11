Cole attacca Capello: “Atteggiamento insopportabile al Mondiale 2010”

Uno dei migliori tecnici dell’ultimo secolo è senza dubbio Fabio Capello, che ha sempre fatto bene, ovunque abbia allenato. Il rischio di guidare una squadra, però, è sempre quello di non piacere a qualcuno e in un gruppo non si può...

Uno dei migliori tecnici dell'ultimo secolo è senza dubbio Fabio Capello, che ha sempre fatto bene, ovunque abbia allenato. Il rischio di guidare una squadra, però, è sempre quello di non piacere a qualcuno e in un gruppo non si può andare a genio a tutti.

In modo particolare Fabio Capello è stato criticato da uno dei giocatori che ha allenato quando sedeva sulla panchina dell'Inghilterra. Joe Cole, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al comportamento che il tecnico italiano aveva ai Mondiali del 201o. Di seguito le sue parole riportate dal Daily Mail.

Le parole di Joe Cole su Fabio Capello — "Quello che proprio non ho sopportato del Mondiale 2010 è quello che faceva Capello davanti alla tv mentre seguiva l'Italia. Fischiava, urlava e festeggiava quando la Nazionale italiana segnava. Come inglese, sinceramente, non potevo sopportarlo. Ci infastidiva tutti col suo comportamento. Non è stato lungimirante facendo così".

"Non aveva un piano tattico. Lasciando perdere il fatto che mi abbia fatto giocare solo due volte entrando dalla panchina. Credo che avessimo ottimi giocatori. Posso dirti che Lampard, Gerrard e Rooney sono stati davvero bravi. Con un piano per mantenere il possesso palla, avremmo fatto molto meglio. Lo dico comunque con rispetto perché Capello è bravo e ho visto le sue doti".