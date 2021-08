Coelho: “Kaio Jorge? In Brasile l’Italia è rappresentata dalla Juventus”

Paulo Vinicius Coelho, giornalista di 'GloboEsporte', ha parlato di Kaio Jorge, seguito dal Milan ma promesso sposo della Juventus

Paulo Vinicius Coelho, giornalista di 'GloboEsporte', ha parlato di Kaio Jorge, seguito dal Milan ma promesso sposo della Juventus. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttojuve.com': "Kaio Jorge è un giocatore molto tecnico più che un grande realizzatore. E' un giocatore abile nell'aprire gli spazi, rapido, spesso propenso a tornare indietro e fare gioco. In Europa potrà crescere sotto l'aspetto realizzativo. Anzi: sono convinto di una cosa: giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe aiutarlo a segnare di più. Ha scelto la Juventus perché è ambizioso. Non che il Benfica, per esempio, non fosse un grande club: lì avrebbe avuto la possibilità di essere allenato da Jorge Jesus, per esempio. Però qui in Brasile l'Italia, a livello di club, è rappresentata soprattutto dalla Juventus: andarci a giocare è il sogno di tantissimo giovani calciatori".