Coco: “Il Milan ha un’identità. E che fortuna avere Maldini” (Video)

Francesco Coco , ex terzino del Milan , ha rilasciato un'intervista al canale 'YouTube' della Serie A parlando dei rossoneri di Stefano Pioli e della partita di domani pomeriggio, ore 15:00 , a 'San Siro' contro la Fiorentina . Ecco le dichiarazioni integrali di Coco.

Coco sul gol di Sandro Tonali in Lazio-Milan 1-2: "Questo gol ha fatto vedere comunque l'importanza di crederci. Il Milan quest'anno è sempre stato considerato una buona squadra, che gioca bene, di talenti. Però secondo mai così presa seriamente in considerazione per vincere lo Scudetto. Ed a quattro partite dalla fine ci sei".