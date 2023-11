Coco: “Le feste, Elodie e Capello che promise di tagliarsi un testicolo”

Francesco Coco, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a So Foot parlando anche di Capello, Galliani e Berlusconi

Francesco Coco , ex giocatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista al sito del mensile francese So Foot . Sono tanti gli spunti e le curiositò: da Capello, alla fisicità di Papin, passando per Galliani , l'Inter e la discoteca. Ecco le sue parole.

Coco: "Capello mi urlò, che c... fai?"

"Ricordo il primo allenamento con il Milan avevo 15 anni e Capello era uno duro. Alla partitella entro duro in scivolata sull'attaccante, Papin, ma prendo il pallone. Capello mi urla: che c... fai? E mi manda in spogliatoio. Ero sempre il più pulito all'epoca, perché non finivo mai gli allenamenti... Capello un giorno mi disse: 'Se diventi calciatore professionista mi taglio un testicolo'. Ma un anno dopo fu lui a farmi esordire. E non si è tagliato il testicolo".