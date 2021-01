Cobolli Gigli: “Mandzukic grande acquisto” | Mercato Milan

Cobolli Gigli: “Mandzukic è un gladiatore”

Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato del Milan e di Mario Mandzukic. “Mi sembra un ottimo acquisto, è un gladiatore. Ha dato tanto alla Juve e non è stato ringraziato abbastanza quando se n’è andato, anzi allontanato. In un certo senso faccio anche il tifo per il Milan”.

Giovanni Cobolli Gigli è un dirigente d'azienda italiano. E' entrato nel mondo del calcio quando è diventato il presidente della Juventus nel 2006, dopo che la società era stata coinvolta nello scandalo di Calciopoli. La sua carica è durata tre anni, lasciando nel 2009 la squadra nelle mani di Jean-Claude Blanc.