Chiellini: “La lezione migliore che ho imparato da Ibrahimovic”

NEWS JUVENTUS – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Intervista per Giorgio Chiellini, in diretta Instagram con Martina Colombari, moglie di Billy Costacurta.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra odio e amore? È stato l’avversario che mi ha tirato fuori il meglio. Anche da compagno lo affrontavo in campo, lui aveva 24 anni e una fisicità impressionante. Stargli dietro, senza paura, mi ha fatto guadagnare la sua stima. Per stare al suo livello, anche dopo, dovevo tirare fuori il massimo”.

Ma non solo di Ibrahimovic, Chiellini ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Purtroppo lui ci ha segnato tanto, tanto, tanto. Meno male che ora è un mio compagno di squadra. È di un altro livello, si vede e penso sia giusto ammetterlo, ha dato tanto alla Juve. Quando hai un campione del genere è un peccato non sfruttarlo al massimo”.

Infine su Gianluigi Buffon: “È un fratello maggiore, in 15 anni è la persona che ho visto di più sulla terra. È una persona che riesce sempre nei momenti decisivi a tirare fuori le parole giuste per cambiare le sorti di una stagione. Ci sono aspetti di lui che si vedono poco, è una persona splendida che mi ha insegnato tanto. Siamo diversi, ma come lui riusciva a tirare fuori parole nei momenti decisivi, mi ha ammaliato”.

