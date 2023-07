Chiariello: “Il Napoli rimane favorito, ma il Milan si sta facendo notare”

"Alla fine il Napoli ha già recuperato Gollini, a destra non è un problema che sia Faraoni o Zanoli il vice Di Lorenzo. Il Napoli si deve focalizzare su tre possibili acquisti, due giocatori devono entrare per forza visto che sono andati via Kim e Ndombele, il terzo probabilmente dovrà sostituire Lozano. Poi che possa fare ancora qualcosa si vedrà, se c’è sempre il problema Demme se rimane o no, non credo che Gaetano possa rientrare nelle rotazioni. Il Napoli, quindi, farà 3-4 giocatori, dei quali un paio importanti. Quello che conta è che parte con 9/11 titolari della passata stagione, che restano a pieno titolo e soddisfatti. Questo mi fa pensare che il Napoli resta in assoluta pole position, anche se fra le altre si sta facendo notare notevolmente il Milan che però è una squadra totalmente nuova". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chieste informazioni per un centrocampista >>>