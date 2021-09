Cherubini (ds Juventus): “Maldini? Vederlo in tribuna ha il suo peso”

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato del ruolo da dirigente e dell'importanza di essere Paolo Maldini

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato del ruolo da dirigente e dell'importanza di essere Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni rilasciate a margine dell'evento Inside the Sport a Coverciano: "Viviamo la differenza tra chi ha avuto passato importante e chi non ce l'ha avuta: serviranno dei parametri per accedere al ruolo, esser stati dei calciatori deve avere chiaramente un peso. Quando vedo Maldini in tribuna, so che il suo peso e la sua valenza ha un valore. Però ci sono ragazzi che non hanno avuto un passato così importante che devono avere la chance di avere questo percorso".