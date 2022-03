Chelsea, il Governo Inglese: “Abramovich ha le mani sporche di sangue”

Chris Phiip, sottosegretario allo Sport del Governo Inglese, ha lanciato un appello ai tifosi del Chelsea e ha parlato della cessione del club

Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'BBC Radio': "Il governo intende ascoltare ogni proposta che renda possibile al Chelsea di continuare ad operare, in maniera tale però che Abramovich non possa ricevere utili. La deroga concessa al Chelsea per concludere regolarmente la stagione può essere modificata per garantire che il club sopravviva o per agevolarne la cessione".