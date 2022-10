Chelsea-Milan, Nesta: “Pagherei qualsiasi cifra per fare 20 minuti”

Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, qualità rossonera a bordo campo per 'Prime Video'. I due ex calciatori hanno preso parte a Chelsea-Milan come talent per la nota piattaforma di Amazon, che ieri ha trasmesso la partita in esclusiva. Un nuovo ruolo rispetto a quello per cui si sono fatti conoscere, ma l'istinto non mente. Nesta, in particolare, non ha nascosto il desiderio di voler ancora scendere in campo. Queste le sue dichiarazioni.