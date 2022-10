Capello: “Milan pericoloso solo con Leao. Chelsea superiore in tutto”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato dell'evidente superiorità del Chelsea nei confronti del Milan in Champions League

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato dell'evidente superiorità del Chelsea nei confronti del Milan in Champions League. L'attuale opinionista ha parlato dei rossoneri come di una squadra mai pericolosa, se non con qualche azione sporadica di Rafael Leao. I 'Blues', invece, hanno vinto tutti gli uno contro uno. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Sky Sport'.