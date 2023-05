Chelsea, l’accusa di Havertz: “Tuchel esonerato senza motivo”

Intervistato dai microfoni di Kicker, nota rivista sportiva tedesca, il giocatore del Chelsea , Kai Havertz , ha parlato della complicata stagione dei Blues: "Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare: c'è stato un passaggio di proprietà, che è stato un grande cambiamento per l'intero club".

L'ex centrocampista del Bayer Leverkusen ha poi continuato: "Poi Thomas Tuchel è stato esonerato e questo ovviamente fa la differenza in una squadra come questa. Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato senza motivo...Dopo la Coppa del Mondo non abbiamo giocato molto bene e abbiamo perso molti punti".