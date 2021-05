Champions, Panucci: “Ora bisogna vedere i veri valori del Milan” | News

Christian Panucci, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Christian Panucci , ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport . Panucci ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli, soffermandosi sulla lotta Champions : "La crisi del Milan? Giocano quasi ininterrottamente da un anno e mezzo: una flessione ci poteva stare. Ma ora si balla, e gli tocca ballare: è adesso che si devono vedere i valori del Milan, averli fatti vedere prima non basta".

Vale anche per Ibrahimovic?

«Lui al Milan ha dato cose importanti quanto i gol: consapevolezze, autostima. La squadra ha fatto bene anche senza, ma in un momento così delicato uno che rende facili le cose difficili diventa fondamentale».

Se il Milan non dovesse andare in Champions, secondo lei resterebbe lo stesso?

«Ha appena rinnovato e a 40 anni giocare ancora nel Milan credo possa essere comunque una bella gratificazione. E poi ha detto che il Milan è casa sua, no? Quindi credo che resterà in ogni caso».

Sospetto: quando il Milan lottava per lo scudetto, stava andando oltre i suoi limiti.

«Ma loro non hanno mai parlato di scudetto, sicuramente non Maldini e Pioli: lo facevano gli altri perché il Milan andava così bene. Hanno sempre parlato di Champions, al massimo dicendo: “Se siamo lì, proviamo a giocarcela”».

Ma non arrivare neanche fra le prime quattro non sarebbe una brutta botta?

«Per come si sono costruiti la stagione, sicuramente sì. Ma come rosa non sono più forti del Napoli o dell'Atalanta».