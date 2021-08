Champions League, Bergomi: “Non bello per gli altri vedere il Milan nel girone”

Beppe Bergomi, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del girone di Champions League del Milan. Queste le sue dichiarazioni

Beppe Bergomi, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del girone di Champions League del Milan. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Il Milan è una squadra che ha coraggio, si è responsabilizzata. Sarebbe bello vedere i giovani del Milan che vanno avanti. Per le altre squadre non è stato bello vedere il Milan nel proprio girone. Sono sicuro che i ragazzi di Pioli faranno ancora bene dopo l’ultimo anno". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite