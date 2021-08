Champions League, Barzagli: “Girone del Milan è difficile, ma …”

Andrea Barzagli ha parlato anche di Milan nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "Girone affascinante per giocatori e tifosi"

Andrea Barzagli ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato di calcio e di Champions League , soffermandosi anche sul Milan . L'ex difensore ha fatto un rapido commento sui gironi della massima competizione europea per club, sottolineando come quello del Diavolo sia il più complicato ma allo stesso tempo molto affascinante.

Ecco le sue parole: "Il girone più bello e anche più difficile è quello del Milan. Ma può dare ancora più entusiasmo ad un club che sta cercando di ritornare ad alti livelli. Queste sfide aiutano la società ed i tifosi a ritrovare convinzioni, ti fanno crescere. Il Milan non dovrà affrontarle pensando di non avere nulla da perdere, c'è da competere come una grande per riabituarsi".