Champions, Di Napoli: “Dico 60% per il Napoli contro il Milan”

Il Milan si prepara a un aprile di fuoco nel quale, i rossoneri, dovranno affrontare la capolista Napoli , prima in campionato, poi due volte ai quarti di Champions League . Arturo Di Napoli , ex calciatore e allenatore, ha parlato dei sorteggi dei quarti di Champions compresa la doppia sfida tra Milan e Napoli . Ecco le sue parole durante Maracanà a TMW Radio.

Sui sorteggi : "Al di là di Milan-Napoli, per l'Inter è abbordabile. E' più di 6,5".

Su Napoli-Milan: "Quando arrivi in fondo le motivazioni sono diverse dal campionato. Certo, al Milan sembra aver detto peggio per la qualità di quest'anno del Napoli, ma alla fine almeno un'italiana andrà in semifinale ed è importante".