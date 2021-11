Chaka Traore: “Il Milan è il sogno di ogni ragazzo. Sulle mie qualità…”

Chaka Traore, calciatore rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan. Ecco le dichiarazioni del classe 2004

Chaka Traore, calciatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto: "Non stiamo andando bene, ma sono venuto qua per dare il mio supporto e uscire da questa fase buia. Credo che potrò dimostrare cosa posso fare in campo e cosa posso fare per la squadra. Spero di dimostrare quanto valgo e di dare una mano alla squadra".

Sull'ambiente: "Mi aspettavo un altro ambiente rispetto a Parma. Il Milan è un altro mondo, sono contentissimo, è il sogno di ogni ragazzo. Stare vicino ai giocatori ti dà motivazione in più e ti fa crescere".

Sulle sue qualità: "Tecnica e saltare l'uomo. I miei idoli sono Ronaldo e Ronaldinho, anche Neymar. Difetti? Devo migliorare davanti alla porta, in questo momento non stiamo segnando molto e questo ci condiziona in campo".

Sull'obiettivo: "L'obiettivo principale è la squadra, che deve prendere ciò che merita. Poi si pensa all'obiettivo del singolo, ovvero andare in doppia cifra".

Sulla partita con la Juve: "Sono pronto, e penso lo siano anche i miei compagni, questa è una partita molto attesa. Già da venerdì possiamo mostrare un'altra faccia. Io credo alla vittoria, indipendentemente da come andrà e da come giocheremo, anche per far sorridere noi stessi e la dirigenza".